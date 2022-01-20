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Четверг, 20 января 2022, 18:16 мск

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Россия продолжает наращивать внешний долг

По итогам 2021 года объем внешнего долга Российской Федерации увеличился на $11 млрд и достиг $478,2 млрд США. Об этом говорится в официальном комментарии Банка России на основе оценочных расчетов.

Как отметил регулятор, рост обусловлен увеличением долга центрального банка на $21,2 млрд, что главным образом было связано с распределением в пользу РФ авуаров СДР, а также увеличением внешней задолженности банков на $7,7 млрд – в существенной степени вследствие привлечения средств нерезидентов в рамках межбанковских операций/

В то же время иностранная задолженность органов государственного управления снизилась на $2,5 млрд в результате сокращения вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги. Долговые обязательства прочих секторов стали меньше на $15,3 млрд.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Финансовый кризис

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Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Финансовый кризис, ЦБ РФ,