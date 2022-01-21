Оскорбление чувств верующих: СКР предъявил обвинения фигурантам эротической фотосессии около мечети

Следственный комитет предъявил обвинение в явном неуважению к обществу и оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) трем участникам эротической фотосессии около мечети в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении столичного главка ведомства.

Поводом для расследования стали публикации в соцсетях с видео и фото девушки, которая в распахнутой шубе, в нижнем белье и балаклаве позирует на фоне мечети. Как уточнили в СКР, инцидент произошел вблизи Выползова переулка. Следствие считает, что трое фигурантов 19, 20 и 40 лет преследовали «цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – мусульманской мечети, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве личности и местонахождение подозреваемых установлены, по местам их проживания проведены обыски, изъяты мобильные устройства, на которых зафиксированы их противоправные действия», – отметили в следственном ведомстве.

Следствием установлено, что обвиняемые заранее спланировали преступление, целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в социальных сетях и средствах массовой информации. «В оправдании своих действий перед общественностью фигуранты опубликовали материалы в социальных сетях под видом примера негативного контента. Однако с учетом имеющейся между фигурантами переписки их целью было введение аудитории в заблуждение и получение большого числа подписчиков. Также фигуранты заранее между собой распределили роли и версии, которые они планировали сообщать правоохранительным органам в случае пресечения их противоправных действий», – пояснили в СКР.

С обвиняемыми проведены необходимые следственные действия, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, назначены необходимые судебные экспертизы. Продолжается работа по установлению иных лиц, принимавших участие в съемке.

Москва, Светлана Антонова

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