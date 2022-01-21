«По согласованию с Донецком и Луганском»: Лавров призвал не спекулировать признанием независимости ДНР и ЛНР

Западу пора заставить киевский режим выполнить минские договоренности по Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, в нынешней ситуации не следует спекулировать в вопросе признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Я спекулировать не буду, на эту тему уже высказали комментарии в Кремле», – пояснил он.

Глава МИД России обратил внимание, что референдум о независимости ДНР и ЛНР стал «поворотным моментом в истории украинского кризиса сразу после кровавого антиконституционного государственного переворота». «С тех пор Запад всячески увиливает от нашего вопроса: что же там было с точки зрения Запада? Потому что они предпочитают нынешнюю историю украинской трагедии отсчитывать, как они говорят – а потом произошел Крым, а потом произошло восстание на Донбассе. Мы им напоминаем: а как же насчет тех соглашений мирных между президентом Януковичем и оппозицией, которые вы гарантировали – Франция, Германия и Польша? А потом наутро оппозиция их разорвала и сразу же выступила с откровенно русофобскими заявлениями. И стала требовать выгнать русских из Крыма, потом туда отряды направила боевиков захватывать Верховный совет, после чего крымчане и восстали, и провели свой референдум», – пояснил он.

Лавров также отметил, что итоги референдума в Донбассе серьезно обсуждались на встрече «нормандского формата», где готовились минские договоренности. «Нас упрашивали лидеры Франции и Германии, чтобы мы убедили представителей Донецка и Луганска подписаться под этими минскими договоренностями. То есть, по сути дела, они пошли навстречу «нормандской четверке» и отозвали свои решения о независимости при понимании, что будут от «а» до «я» выполнены минские договоренности. Прежде всего, предоставление особого статуса этим территориям, его закрепление на постоянной основе в Конституции Украины в контексте децентрализации, проведение абсолютно полной амнистии и организация выборов», – констатировал глава МИД РФ.

«Все эти вопросы должны решаться по согласованию с Донецком и Луганском. Мы заостренно ставим вопрос, что пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим. И заставить его выполнить то, что было не просто обещано, а что было одобрено Советом безопасности», – заключил Лавров.

Женева, Мария Соколова

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