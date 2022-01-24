Финансовый рынок России снова трясет: биржевые индексы рухнули, доллар и евро резко подорожали

Сегодня на российском финансовом рынке произошел резкий обвал котировок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», индексы Мосбиржи и РТС рухнули более чем на 5%, а российская валюта заметно подешевела по отношению к доллару и евро. Аналитики отмечают, что новые потрясения связаны с напряженной геополитической обстановкой.

К 12:42 мск индекс Мосбиржи обвалился на 5,26% до 3 258,18 пункта, индекс РТС рухнул на 6,41% до 1 311,95 пункта. Индекс «голубых фишек», который формируют ценные бумаги крупнейших корпораций, опустился на 5,44%. В числе лидеров падения оказался финансовый сектор. Более 6% теряют акции «Системы», более 4% – Сбербанка и ВТБ.

Аналитики «БКС-Экспресс» обращают внимание, что триггером падения вновь выступают геополитические риски. The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию. При этом Госдепартамент США разрешил части сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину и рекомендовал американским гражданам, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность уехать из страны уже сейчас.

На этом фоне заметно ослаб российский рубль. К 12:39 мск курс доллара поднялся почти на 80 копеек до 78,2050, а в ходе торгов достигал отметки 78,32 рубля. В то же время курс евро также вырос почти на 80 копеек до 88,6425, а максимальный курс сделки составил 88,74 рубля.

Напомним, в начале прошлой недели Московская биржа также пережила обвал котировок. Тогда индекс Мосбиржи также опускался ниже 3 350 пунктов. Комментируя ситуацию на рынке финансовые аналитики отмечали, что на фондовом рынке обвал котировок будет продолжаться на фоне геополитической напряженности и угрозы новых антироссийских санкций.

Москва, Анастасия Смирнова

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