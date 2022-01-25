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Вторник, 25 января 2022, 12:39 мск

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В Москве вновь ужесточен контроль за соблюдением масочного режима

С сегодняшнего дня в московском общественном транспорте ужесточен контроль за соблюдением масочного режима – число проверяющих увеличено на 50%. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель «Организатора перевозок» Владислав Султанов.

По его словам, всего в рейды в метро, в наземном транспорте и на вокзалах будут выходить почти 700 контролеров. Султанов уточнил, особое внимание будет уделяться проверкам в вагонах метро и на перронах, поскольку многие пассажиры, пройдя линию контроля у турникетов, спускают маски на подбородок или вовсе их снимают.

В новогодние каникулы сотрудники «Организатора перевозок» выявили более 6 тысяч нарушений санитарных требований пассажирами.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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