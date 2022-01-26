ЧП в Подмосковье: женщина убила своего отца молотком

В подмосковных Люберцах возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу, повлекшего его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом говорится в сообщении регионального главка Следственного комитета.

По версии ведомства, 24 января между подозреваемой и её 74-летним отцом произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла родственнику несколько ударов молотком в область головы. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.

«После совершенного преступления подозреваемая завернула тело в пододеяльник и вытащила его в подъезд, где оставила на площадке и скрылась с места происшествия», – уточнили в СКР.

В настоящее время женщина задержана. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты предметы, имеющие значение для следствия, а также орудие преступления, допрошены жильцы подъезда, обнаружившие тело погибшего. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Предполагается, что в ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Следствие планирует направить в суд ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения.

Москва, Светлана Антонова

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