Власти Москвы высказались о перспективах новых ковид-ограничений

Решение о дополнительных ковид-ограничениях в Москве будут приниматься в зависимости от данных, как справляется система здравоохранения с наплывом пациентов. Об этом заявила вице-мэр российской столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день у нас достаточный резерв коечной мощности и, перестроив работу поликлиник, я надеюсь, мы справимся с теми объемами оказания медицинской помощи, которые на сегодняшний день случились. В ближайшее время однозначно будет рост, но надеюсь, что и с этим ростом мы справимся», – сказала Ракова.

По ее словам, порядка 80% выявленных случаев коронавируса в Москве приходится на штамм «омикрон», с которым связан взрывной рост заболеваемости. При этом вице-мэр указала на его большую заразность по сравнению с другими.

В то же время, в отличие от «дельты» пневмонию «омикрон» вызывает реже, в основном провоцируя бронхит или ОРВИ. Свыше 90% выявляемых заразившихся коронавирусной инфекцией лечатся амбулаторно.

Напомним, в Москве за минувшие сутки выявлено почти 20 тысяч новых случаев коронавируса.

Москва, Светлана Антонова

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