Курортная взятка: арестован бывший глава подмосковного управления Росимущества

Сегодня Бабушкинский суд Москвы принял решение об аресте бывшего руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Московской области Николая Пешкова. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки в крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточняется, уголовное дело возбуждено по «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Пешков будет находиться под стражей до 25 марта включительно.

Пешков обвиняется в получении взятки от коммерсанта в виде оплаты гостиницы, пояснила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, вторым фигурантом стал коммерсант, который обвиняется в даче взятки.

«По данным следствия, находясь в должности руководителя территориального управления Росимущества Московской области подозреваемый получил от коммерсанта взятку за содействие в его вопросах. Взятка представляла собой оплату гостиничного номера во время отдыха на одном из курортов РФ», – сообщила Врадий, отметив, что уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России.

Пешков занимал пост руководителя подмосковного Росимущества с 2019 года. В конце декабря чиновник был уволен по собственному желанию.

Москва, Светлана Антонова

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