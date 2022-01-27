Падение рубля и рост инфляции: Россия даже в ожидании западных санкций рискует получить проблемы в экономике

В России на фоне геополитических рисков при неблагоприятном сценарии возможно ускоренное ослабление российской валюты до 100 рублей за доллар с последующим ростом инфляции, которая по итогам нынешнего года может превысить уровень в 9-10%. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал директор Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его оценке, в ожидании новых западных санкций главным негативным фактором в российской экономике будет неопределенность.

«Курс национальной валюты – это хороший индикатор состояния экономики. Рубль ослаб, достаточно сильно. Мы знаем уже уровень в районе 79 рублей за доллар, 89 – за евро. Это влияет и с точки зрения того, что неизвестно, до какого уровня может ослабеть российская валюта. Неопределенность вносит свой значительный вклад в формирование общей экономической ситуации, когда неизвестно, что будет и как. Для инвесторов это плохой знак. Что касается влияния на уровень жизни, то ослабление рубля – это дополнительный стимул для инфляции, а она и так ускоряется, и это прямо отражается на кошельках граждан. Так что даже ожидание санкций – это уже не очень хорошая ситуация, которая негативно влияет на экономику», – пояснил эксперт.

Николаев обратил внимание, что вне зависимости от того, как будет развиваться геополитическая ситуация, «тенденция к ослаблению рубля сохранится, так как есть другие негативные факторы, которые будут воздействовать на курс». По его словам, речь идет, в том числе, о политике Федеральной резервной системы (ФРС) США и энергопереходе, который предполагает постепенный отказ от углеводородного топлива, что может вызвать снижение цен на нефть.

«ФРС США с марта будет повышать свою ставку – три или четыре раза это произойдет с нынешнего уровня 0-0,25%. Повышение ставки – это укрепление доллара. Если доллар укрепляется, значит рубль ослабевает. Здесь чудес не бывает, чтобы доллар укреплялся и рубль тоже относительно чего-то укреплялся. Рубль будет под давлением», – констатировал он.

При этом экономист отметил также внутрироссийские факторы, влияющие на ослабление рубля. «Центробанк во второй половине декабря повысил ключевую ставку до 8,5%. С учетом того, что инфляция по-прежнему высокая, есть большая вероятность того, что ЦБ и дальше будет повышать свою ключевую ставку, но… это могло бы сыграть позитивную роль в том, чтобы рубль не так ослабевал. Когда высокая ключевая ставка, это тянет за собой вверх и ставки по облигациям, по процентному доходу и депозитам. Включается механизм так называемого Carry Trade, когда иностранные инвесторы на доллары покупают не только рубли. Покупается рублевая облигация, доходность большая, получают доход, потом эти рубли переводят в доллары, и фактически зарабатывают на этих операциях значительно, и это укрепляет, безусловно, рубль. Должно укрепить, потому что возрастает спрос на рубли. Но отличие этой ситуации в том, что сейчас геополитические риски настолько велики, что покупать рублевые облигации будут вряд ли», – полагает он.

«Вот этот механизм Carry Trade, благодаря которому в последние годы рубль иногда и укреплялся, работал очень активно. Специфика нынешнего момента, по моей оценке, – это работать не будет. А если не будет работать один из основных механизмов, который позволял укреплять рубль и удерживать его в последние годы, то мы можем говорить о том, что это тоже ситуация не в пользу рубля. Таким образом, получается – геополитика, цены на нефть, ФРС и политика Банка России, несмотря на его попытки, а он будет пытаться, естественно, остановить ослабление рубля, но эти попытки вряд ли увенчаются успехом. Вот и получается, что у рубля перспективы не очень хорошие», – уточнил Николаев.

Экономист также отметил, что от курса рубля во многом будет зависеть ситуация на фондовом рынке. «Трудно представить, что рубль будет ослабевать, возможно, на достаточно длительном промежутке времени, а с фондовым рынком будет все нормально. Рынок будет, как минимум, в стагнирующем положении. Я бы так его оценивал», – сказал эксперт.

«Надо учитывать и огромные международные резервы, которые есть у Банка России, – больше 600 млрд долларов США. Это важный показатель, который говорит в пользу того, что вряд ли будет какое-то катастрофическое падение рубля. Но ослабление возможно, и оно в значительной степени зависит от того, если санкции будут, то какие все-таки – тогда можно говорить о каких-то конкретных параметрах. Я бы говорил о 200 рублей за доллар, как о фантастическом сценарии. А вот 100 рублей за доллар к концу года при неблагоприятном развитии – такое возможно. Но это именно неблагоприятное развитие, когда все складывается – и санкции, и все против рубля», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, инфляция в это году «может выйти на двухзначный уровень». «У нас, по последним данным Росстата, с 1 по 21 января среднесуточный прирост цен примерно в 2 раза обгоняет то, что было в этот период год назад. По итогам прошлого года мы имели инфляцию 8,4%. Это не значит, что автоматически – год только начался, если среднесуточный прирост будет весь год, то мы получим 16-17%. Но это уже говорит о том, что даже прошлогодний уровень официальной инфляции – 8,4% будет удержать очень трудно. Поэтому я считаю, будем, в лучшем случае, балансировать где-то в 9-10%», – заключил Николаев.

Москва, Мария Соколова

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