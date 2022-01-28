СМИ: Мэрия Москвы пока не планирует вводить локдаун на фоне рекордного роста заболеваемости Covid-19

Московские власти не планируют ужесточать ограничительные меры в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон», передает РБК со ссылкой на источники, близких к столичной мэрии. По словам одного из них, при принятии решения будет учитываться количество госпитализированных пациентов.

К 27 января этот показатель в столице достиг 1,4 тысяси человек в сутки. Собеседник издания пояснил, что дополнительные меры не будут рассматриваться, если цифра не вырастет минимум до 3-4 тысяч в день. Во время распространения штамма «дельта» доля госпитализаций по отношению к количеству заболевших ежедневно достигала 20%. Сейчас этот показатель около 5,5%. В городе свободно около 7 тысяч коек (42% от развернутого коечного фонда), уточнил собеседник РБК.

Отказ от локдауна источники издания объясняют его негативными последствиями для бизнеса и рынка труда. «А перевод учебного процесса на длительный дистанционный режим также не способствует снижению заболеваемости, поскольку школьники и студенты в силу возраста и особенностей поведения безответственно относятся к соблюдению предписанных ограничений», – пояснил собеседник издания.

Согласно данным столичного оперативного штаба, в Москве за минувшие сутки выявлено почти 24 новых случаев коронавируса, что является рекордным уровнем с начала пандемии.

Москва, Светлана Антонова

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