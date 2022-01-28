«Война» за Донбасс: в Карибском кризисе на юго-востоке Украины заинтересованы все стороны

Обострение конфликта вокруг Донбасса не перейдет в активную фазу и останется лишь виртуальной информационной войной, которая выгодна всем вовлеченным сторонам. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал российский политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, оптимизм внушает также ситуация с ответом США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

«Думаю, ни одной из сторон – это (реальная война в Донбассе) не выгодно, хотя есть, конечно, горячие головы везде. Например, пару дней назад я участвовал в телепрограмме с представителями непризнанных республик, которые говорили, что единственный путь решения проблем Донбасса – это наступление на Киев совместно с российскими военными. Понятно, что эти настроения все-таки не являются политическим мейнстримом. И хотя сейчас непризнанные республики просят у России современные системы вооружения – такие как, скажем, ракетные комплексы «Искандер» или средства радиолокационной борьбы, но я все-таки думаю, что масштабных военных действий там не произойдет», – сказал эксперт.

При этом политолог отметил, что «борьба нервов, безусловно, будет» с обоюдными громкими обвинениями. «Но должна во всем быть какая-то политическая логика. То есть, цели, которые ставит перед собой Россия, вряд ли предполагают окончательное сожжение мостов. Цели, которые ставит перед собой руководство Украины, вряд ли означают готовность поставить все на карту, понимая прекрасно несопоставимость военных возможностей Украины и России. Так что, с моей точки зрения, это такое нагнетание бесконечное, которое, конечно, чревато отдельными столкновениями, потому что война нервов может всегда сопровождаться эксцессами исполнителей. Возможность того, что отдельные стычки или обстрелы могут быть, я бы не исключал, но масштабные военные действия – нет, не должно быть», – пояснил Калачев.

По его оценке, все стороны заинтересованы «именно в виртуальном характере этой войны». «То есть, война нужна, но не горячая, не реальная, а виртуальная, холодная. И, собственно говоря, для США и [Джо] Байдена возможность остановить войну на Украине предполагает все-таки, что ситуация не зашла слишком далеко. Имею в виду в кавычках остановить, потому что понятно, что можно потом отрапортовать, рассказать, что буквально остановили войну, и президент США становится кандидатом на Нобелевскую премию мира (шучу). Не нужна война и России, несмотря на все воинственные заявления ополченцев. Мне на самом деле было очень странно слышать такое от вполне уважаемых там официальных лиц, что надо освобождать всю Украину, идти на Киев, бомбить Киев и так далее. Но это тоже часть большой общей большой пьесы, в которой должны быть и горячие головы, требующие немедленного наступления на Харьков, на Киев. В общем, все обойдется. То есть, это ситуация как с Карибским кризисом – все ждут чего-то ужасного, в итоге ужасное не произойдет», – подчеркнул эксперт.

Говоря об ответе США и НАТО предложения России по гарантиям безопасности, Калачев обратил внимание на поспешность выводов некоторых аналитиков по втягиванию Москвы в конфликт в Донбассе. «Как раз вчера [Дмитрий] Песков (пресс-секретарь президента РФ) заявил об отсутствии реакции президента на идею поставить оружие в ДНР и ЛНР. До этого фактически проигнорировали, точнее подменили предложение КПРФ о признании ДНР и ЛНР заявлением [Андрея] Турчака (вице-спикера Совета Федерации) о необходимости поставить оружие в Донбасс. То есть, так потихонечку спустили все на тормоза: сперва – давайте признаем, потом – идея поставить оружие, потом – отсутствие реакции президента. Хотя понятно, что выполнение минских соглашений остается принципиальной позицией для России», – констатировал он.

«Министр иностранных дел [Сергей] Лавров выступает с заявлением о том, что если говорить о перспективах войны, то Россия сделает все, чтобы войны не было. Россия не хочет войн, но это не позволит игнорировать свои интересы, однако, если это будет зависеть от России, то войны не будет. Но мы же видим прекрасно, как потихонечку начинается отступление. Поднимали ставки до максимальных, а сейчас вопрос: что с этим делать? Потому что многие ожидания, которые, видимо, были связаны с возможностью раскола Запада, с тем, что у стран НАТО будет совершенно разная позиция по поводу предложений России, но получили консолидированный ответ от всех стран НАТО и ответ США, который, в принципе, дает возможность сохранить лицо и продолжать переговоры, например, о прозрачности военных учений и о сокращении наступательных вооружений, не размещении тех или иных наступательных вооружений. То есть, повод, безусловно, создан для продолжения переговоров. Но ни на какие уступки ни США, ни НАТО идти, очевидно, не готовы», – отметил политолог.

При этом Калачев обратил внимание, что изначально было понятно, что для НАТО требования Москвы являются невыполнимыми. «Что случилось такого, что Россия вдруг так резко пошла на обострение отношений? И на самом деле ведь это предложение многими было воспринято как ультиматум. И сколько б мы ни говорили, что США обостряет отношения, но, кроме того, что Байден в самом начале своего президентства оскорбил Путина в телеэфире, отвечая на вопрос журналиста, я вот не припомню, каких-то таких действий США, которые можно было назвать, ну знаете, переходом в решительное наступление на Россию. Ни с точки зрения санкций, ни с точки зрения каких-либо иных действий – ничего же такого существенного не произошло. Поэтому говорить о том, что они хотят разгромить Россию… Я бы так сказал: они сейчас вынуждены демонстрировать жесткость, потому что полагают, что если ее сейчас не продемонстрировать, то российское руководство в своих требованиях может не остановиться. То есть, коготок увяз – птичка пропала, аппетит приходит во время еды», – пояснил он.

«Более того, очевидно совершенно, что некоторые требования просто не могли изначально рассматриваться как реализуемые потому, что НАТО не будет ради России переписывать свой устав, отказываться от принципа открытости организации, давать России право вето на вступление тех или иных стран или уж тем более – выполнять указания по поводу, скажем, вывода натовской инфраструктуры из тех или иных стран, где НАТО обосновалось еще с 1997 года или с начала 2000-х. Дорога эта все-таки двухсторонняя, и надо сказать, что в этой ситуации у каждого, безусловно, есть своя логика и своя правда», – уточнил Калачев.

По его мнению, любые комментарии по этому вопросу стоит давать по прошествии времени с учетом большого количества факторов, потому что многое происходит вопреки логике. «Иногда можно вместо желаемого получить прямо противоположное. Мы за последний год добились невиданной ранее сплоченности стран НАТО, которые коллективно и согласованно дали ответ на предложения России, хотя еще год-два назад казалось, что такое просто невозможно в силу очень разных подходов этих стран к вопросам отношений с Россией да и вообще к вопросам международной безопасности. Так что – многое происходит даже вопреки какой-то формальной логике. А почему оно происходит так – об этом скажут историки будущего. Здесь надо рассматривать все факторы – и внутриполитические российские, и в США, и внешнеполитические, и психологические, в конце концов. Что там в головах у отдельных лидеров – кто ж его знает», – отметил политолог.

Так или иначе, как считает эксперт, взвешенные и адекватные заявления из Москвы на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности дают повод для оптимизма. «Эта сдержанность реакции порождает оптимизм в отношении ситуации в Донбассе, что не будет там никакого резкого обострения. Более того, хочется надеяться, что и руководство Украины попытается все-таки перешагнуть через себя и поискать компромиссы на основе минских соглашений, которые не отрицают, кстати, ни США, ни страны НАТО», – заключил Калачев.

Москва, Мария Соколова

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