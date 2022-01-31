Мэрия Москвы объявила о начале прививочной кампании от Covid-19 для подростков

В Москве началась вакцинация подростков от Covid-19. Как говорится в сообщении на официальном сайте столичного правительства, привиться можно в 13 центрах, открытых в детских поликлиниках.

«В Москве, как и во всем мире, идет стремительный рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон». Дети стали болеть чаще, вырос и процент госпитализированных детей с ковидом. Сегодня стартует бесплатная и добровольная вакцинация подростков 12-17 лет вакциной «Спутник М» в 13 центрах на базе городских детских поликлиник. Записаться в удобный пункт можно онлайн или по телефону», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или опекуна и добровольного согласия подростка. «Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр. После введения препарата подросток должен находиться под наблюдением медиков в течение получаса. В единичных случаях могут быть незначительные реакции на вакцину: небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток», – пояснили в мэрии.

В сообщении также уточняется, что противопоказаниями к вакцинации являются обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания (например, симптомы простуды), участие в клиническом исследовании вакцины от Covid-19, а также наличие других прививок в последние 30 дней.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»