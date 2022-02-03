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Четверг, 3 февраля 2022, 17:45 мск

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Стали известны имена знаменосцев российской команды на пекинской Олимпиаде

Фото: twitter.com/Olympic_Russia

Знаменосцами российской команды на Церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине станут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Об этом сообщил Олимпийской комитет России.

Telegram: ФОТО

Зимняя Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля. Более 5 тысяч спортсменов будут состязаться в 15-ти видах спорта. Будет разыграно 109 комплектов медалей. Россию на этой Олимпиаде представят 212 спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна РФ будет звучать музыка Петра Чайковского. По оценке ОКР, российская команда способна завоевать порядка 30 медалей.

Согласно решению правительства РФ, спортсменам за золотую медаль Олимпиады будет вручаться 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн рублей и за бронзовую медаль – 1,7 млн рублей. Также поощрение получат тренеры.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Олимпиада

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