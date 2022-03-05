«Грошовая деталь остановит миллионное оборудование»: правительство РФ заподозрили в саботаже импортозамещения

В России после восьми лет с момента введения первых санкций не сформирован перечень комплектующих, без которых отечественная промышленность будет испытывать серьезные проблемы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Союза потребителей России Петр Шелищ сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, Минпромторг РФ только на днях начал сбор первичных данных.

«В 14-15-й годы, когда это началось, я входил в Общественный совет Минпромторга, очень активно участвовал в разработке, продвижении разных программ по импортозамещению… Еще в 14-м году просто кричал, что у нас все остановится, наши ведущие отрасли, в том числе и нефтедобывающая и так далее, остановятся не тогда и не потому, что нам перестанут поставлять оборудование – тогда импорт его составлял 80% в этой отрасли нефтегазодобывающей – а когда нам перестанут поставлять запчасти, комплектующие. Потому что грошовая деталь, вышедшая из строя, остановит миллионное оборудование. И нам надо научиться самим это производить», – рассказал Шелиц.

По его словам, за восемь лет, «к сожалению, боюсь мы не сильно по этой части продвинулись». «Я был потрясен несколько дней назад, получив проект приказа Минпромторга об организации работы по определению ли формированию перечня комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности. Как-то был убежден, что это давно есть, что это давно сделано, что наши власти знают, без чего нам не обойтись», – пояснил глава Союза потребителей.

Также Шелиц обратил внимание на уже озвученные предложения разрешить пиратское программное обеспечение. «Возможно, к этому придем – будем использовать пиратское программное обеспечение. Но надо понимать, что за это вся наша отрасль IT станет изгоем мировым», – отметил он.

«Повышение безопасности – это важное дело. Жизнь дороже потребления… Вот у меня <…> большие сомнения, что мы укрепили свою безопасность», – заключил Шелищ.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»