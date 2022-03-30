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Среда, 30 марта 2022, 15:53 мск

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Правительство РФ отложило введение обязательной маркировки молочной продукции

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое откладывает до 1 декабря 2023 года начало обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Об этом сообщил сам премьер, выступая сегодня на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в период санкций.

«Мы скорректировали сроки из-за сложившейся ситуации. Таким образом, предприниматели смогут не торопясь найти замену недостающего оборудования. Одновременно отложим до той же даты обязанность отправлять информацию в систему мониторинга маркировки для организаций, закупающих молочную продукцию и воду для собственных нужд или производства. Это рестораны и кондитерские, образовательные учреждения, детские сады, больницы и другие», – уточнил Мишустин.

Что касается продовольственных магазинов, глава правительства РФ отметил, что для них срок обязательной передачи сведений через кассу в ту же систему по молоку будет отложен до сентября текущего года, а по бутилированной воде, кроме минеральной, – до марта следующего.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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