Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о льготной ипотеке. В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка в 12% годовых. Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Как сообщил сам премьер, решением правительства на три месяца, начиная с 1 апреля текущего года, увеличена предельная сумма займа, которую россияне смогут получить по льготной программе. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальный кредит повышен до 12 млн рублей, а для остальных субъектов Российской Федерации – 6 млн. По трём действующим льготным ипотечным программам ставки останутся на прежнем уровне: 6% – по семейной ипотеке, 3% – по сельской и 2% – по дальневосточной.

«Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес. Он сейчас динамично развивается, и важно сохранить такой вектор», – пояснил Мишустин.

Москва, Светлана Антонова

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