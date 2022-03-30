российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 30 марта 2022, 16:40 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Мишустин подписал постановление о льготной ипотеке

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о льготной ипотеке. В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка в 12% годовых. Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Как сообщил сам премьер, решением правительства на три месяца, начиная с 1 апреля текущего года, увеличена предельная сумма займа, которую россияне смогут получить по льготной программе. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальный кредит повышен до 12 млн рублей, а для остальных субъектов Российской Федерации – 6 млн. По трём действующим льготным ипотечным программам ставки останутся на прежнем уровне: 6% – по семейной ипотеке, 3% – по сельской и 2% – по дальневосточной.

«Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес. Он сейчас динамично развивается, и важно сохранить такой вектор», – пояснил Мишустин.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

Правительство РФ отложило введение обязательной маркировки молочной продукции / Россия будет импортировать востребованные товары иностранного производства без разрешения правообладателей / Страшнее, чем дефолт-98: без экономической революции Россию ждет социальная катастрофа / Правительство снизило ставку для расчета пени за ЖКУ / Правительство поможет производителям заморозить цены на хлеб / Власти выделят еще 2 млрд рублей на перевозки продуктов в регионы / «Перестаньте сказки рассказывать»: депутат Госдумы негативно оценил планы правительства РФ / Новак: Цены на бензин в России будут расти в пределах инфляции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика, правительство РФ,