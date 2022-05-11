Низкая мотивация и проблемы с элитами: эксперт оценил кадровые перестановки в регионах России

Конфликты федеральных и местных элит стали определяющими в череде последних отставок губернаторов. Такое мнение высказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России Евгений Минченко сегодня в эфире Telegram-канала «Изолента». По его оценке, к критериям устойчивой работы глав регионов в нынешних условиях добавилась готовность обеспечить переход экономики на местах на мобилизационные рельсы.

«Что общего у всех пятерых губернаторов, (подавших в отставку)? Первое – это то, что уже «глаз не горел». Даже у [Николая] Любимова (Рязанская область), который только один срок отработал, видно было, что мотивация на продолжение работы не очень высокая. Второе – и это следствие первого – проблемы или электоральные, или с имиджевым позиционированием, или с конфликтами с разнообразными группами или на федеральном, или на региональном уровне. Думаю, что это основное. Остальные факторы – чуть усилить – чуть ослабить, – но в принципе, это очевидная логика. Тем более, что все губернаторы, за исключением Любимова, – это старый призыв», – пояснил Минченко, напомнив, что в рейтинге глав регионов, который был представлен в конце прошлого года, все пять отставников занимали низшие строки.

Говоря о новых назначениях, политолог обратил внимание, что четверо из пятерых прошли через так называемую школу губернаторов – «высшую школу управленческого резерва РАНХиГС». «Собственно, этих людей целенаправленно готовили. Взять, например, [Владимира] Мазура, которого сейчас назначили в Томскую область, – человек работал мэром Тобольска, замгубернатора Тюменской области. Потом его как потенциального сменщика [Анатолия] Артамонова перекинули замом губернатора в Калужскую область. Но в какой-то момент ситуацию переиграли и его забрали на повышение в Москву – замруководителем управления президента по внутренней политике, где, кстати говоря, Мазур очень неплохо себя проявил как человек жесткий, системный, организованный, который умеет выстраивать процессы и четко контролировать их реализацию. Отучился в школе губернаторов – направили в Томскую область. И очень похожая траектория у остальных участников вот у этой вот новой пятерки сменщиков», – отметил Минченко.

По его мнению, новые назначения продолжают наметившуюся тенденцию смены «формального стиля» на новый – «с одной стороны, технологичный, а с другой – с демонстрацией высокого уровня эмпатии по отношению к избирателям». При этом политолог уточнил, что среди основных рецептов устойчивости губернаторов появился новый критерий. «Это готовность обеспечить переход экономики региона на мобилизационные рельсы. Вне зависимости от того, сколько продлится спецоперация в Донбассе, нам придется длительное время находиться в противостоянии с Западом. И это потребует качественной перестройки экономики», – пояснил эксперт в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что главы пяти российских регионов объявили о решении сложить полномочия. Губернаторы Томской области Сергей Жвачкин, Кировской области Игорь Васильев, Саратовской области Валерий Радаев, а также глава Марий Эл Александр Евстифеев подали в отставку. Глава Рязанской области Николай Любимов заявил, что не станет участвовать в новых выборах главы региона.

Исполняющими обязанности губернаторов в Кировской области назначен сотрудник администрации президента РФ Александр Соколов, в Марий Эл – глава правительства Калмыкии Юрий Зайцев, в Томской области – замначальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур, в Саратовской – вице-губернатор области Роман Бусаргин, в Рязанской – глава Росстата Павел Малков.

Москва, Мария Соколова

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