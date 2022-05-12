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Четверг, 12 мая 2022, 18:07 мск

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«Закон позволяет…» Спикер Совета Федерации прокомментировала перспективы отмены прямых выборов губернаторов

Совет Федерации не обсуждал вопрос о возможной отмене губернаторских выборов в России в 2022 году, но региональные парламенты могут самостоятельно принимать решение. Об этом заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, можно с пониманием отнестись к мнениям, что в связи со сложной текущей обстановкой «деньги нужны на другие вопросы», а не на проведение крупных выборов.

«Закон позволяет региональным парламентам принимать решения в своих уставах о порядке выборов. Если кто-то из субъектов Федерации внесет изменения в устав, я не исключаю такой вариант. Но ни в Совете Федерации, ни в наших комитетах вопрос об отмене выборов не обсуждался», – цитирует ТАСС комментарий Матвиенко на вопрос, имеют ли под собой основание разговоры о возможной отмене выборов в этом году.

Как считает спикер Совета Федерации, в череде отставок губернаторов нет ничего удивительного. По ее словам, это плановая ротация. «Кто-то из них сам заявил о желании уйти в отставку. Это абсолютно нормальные рабочие процессы, в сентябре в единый день голосования, конечно же, в соответствии с уставами субъектов РФ произойдет плановая ротация», – пояснила Матвиенко.

Напомним, главы нескольких регионов РФ во вторник подали в отставку или заявили, что не будут выдвигаться на следующий срок. Речь идет о руководителях Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской областей и Республики Марий Эл.

В сентябре 2022 года должны пройти выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Республике Адыгея главу субъекта изберет парламент), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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