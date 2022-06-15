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Среда, 15 июня 2022, 17:52 мск

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Осквернивший Вечный огонь в Подмосковье вандал задержан

Житель города Люберцы задержан по подозрению в повреждении Вечного огня на мемориале, расположенном в подмосковном Куровском. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«Следователем следственного отдела по г. Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области задержан 25-летний житель города Люберцы, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи изучили видеозаписи с камер наружного наблюдения и допросили подозреваемого. Он дал признательные показания и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Ранее в Следкоме сообщали, что 12 июня в городе Куровское мужчина подошел к Вечному огню и бросил один из венков, а также элемент конструкции памятника в огонь.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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