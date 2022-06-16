«Мы занимаемся самозащитой»: в Совете Федерации объяснили, зачем нужен закон об иноагентах

В условиях попыток Запада дестабилизировать ситуацию в России законопроект об иноагентах является государственной самозащитой и направлен на контроль, а не на борьбу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили представители комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По их словам, в Госдуму внесен еще один документ для коррекции ряда законов о деятельности иностранных агентов.

Глава комиссии Андрей Климов обратил внимание, что мнение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по поводу «якобы неправомочности нашего законодательства про иноагентов и противоречие его одной из деклараций Совета Европы», из которой Россия вышла, «не является для нас ничем, кроме просто листа бумаги с какими-то текстами». «Я бы дал им совет – сначала проанализировать опыт применения закона FARA (закон США о регистрации иноагентов, принятый в 1938 г.), который без всякого обсуждения был принят и с тех пор все время совершенствуется. Термин «иностранный агент» – он оттуда. А поскольку США являются главнокомандующим в том числе и Совета Европы, и ЕСПЧ, то пусть они своему главнокомандующему такого рода вопросы и задают первоначально», – подчеркнул он,.

«Наш закон об иноагентах – это ж тоже наши враги внушают обществу, он не про то, чтобы запрещать людям деятельность, он очень гуманный… Мы просто говорим – уважаемые дамы и господа, если вы получаете деньги из иностранных источников, или какие-то услуги, или находитесь под их влиянием, вы, пожалуйста, зарегистрируйтесь в Минюсте и свою продукцию маркируйте, что вы иноагент. Это не борьба. Это нормальный контроль лиц, находящихся под иностранным влиянием, – причем очень цивилизованный. И когда они нарушают вот это, когда они очевидно не соблюдают российский закон, – вот в этом случае их наказывают за нарушение российского закона. Более мягких форм я вообще мало где видел на самом деле», – сказал Климов.

Сенатор также привел в пример соответствующее законодательство в ряде стран, отметив, что российский закон об иноагентах является самозащитой. «Уж не говорю про такие государства, как Китай, но даже если посмотреть на близкую к нам псевдоцивилизованную Прибалтику… Вот я вышел с буквой Z из георгиевской ленточки – вот так за это тюрьма… Они с нами борются варварскими противоправными методами, совершая сплошь и рядом военные преступления, это правда. Мы в соответствии со статьей 51 устава ООН занимаемся самозащитой», – подчеркнул Климов.

Глава рабочей группы комиссии Совета Федерации Владимир Джабаров со своей стороны обратил внимание, что Россия вступила в Совет Европы, ПАСЕ и ЕСПЧ на эйфории после развала Советского союза. «Выражаясь словом, которое наш президент применил немножко в другой ситуации, – нас надули. Нас на самом деле надули в Совете Европы, ПАСЕ, ЕСПЧ. Это абсолютно русофобские организации – причем настроенные крайне агрессивно… Эта структура действовала разрушительно. Нас ее мнение не интересует», – пояснил он.

«У нас есть пример США. Один из соавторов этого законопроекта (об иноагентах) Мария Бутина. Ее обвинили (в США), что она иноагент и посадили в тюрьму, где она содержалась в США в варварских условиях. И когда нам говорят, что мы должны быть гуманными… Нет, ребята, время гуманности прошло. Надо работать жестко – это моя позиция, потому что чем мягче мы будем себя вести, тем быстрее мы будем помогать уже нашим противникам, врагам», – заявил сенатор.

Как отметил Джабаров, попытки вмешательства во внутренние дела России продолжаются, что требует «дальнейшего развития правовых механизмов». «Процесс уточнения законодательства по иноагентам требует точечной актуализации отдельных законодательных актов. На это направлен еще один законопроект, разработанный при участии членов нашей комиссии. Он был внесен на рассмотрение Госдумы неделю назад – 9 июня, и выполняет вспомогательную функцию. Законопроект вносит поправки к 16-ти действующим законам, которые затрагивают деятельность иноагентов», – уточнил он.

«Например, мы предлагаем дополнить закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях с тем, чтобы исключить иноагентов из числа возможных организаторов этих мероприятий… У политической деятельности, осуществляемой на иностранные деньги, должны быть свои пределы. Очевидно, что организация и проведение митингов и демонстраций, как и участие в избирательных кампаниях, попадает в эту категорию политических действий», – отметил сенатор.

По его словам, в условиях специальной военной операции россиянам специально «подбрасывают» с Запада определенные темы для деморализации власти. «В этот момент мы все должны быть объединены единой задачей. А когда во время такой важной специальной военной операции начинают раздаваться голоса с критикой власти, что это не надо делать, что это ошибки… Мы уже это проходили. Хочу напомнить, в 91-м году в эйфории сносили памятник Дзержинскому, который был создателем органов госбезопасности. Обвиняли его в том, что в Советском союзе были репрессии 37-го года. Напомню, он умер в 26-м году, задолго до репрессий. Он был не только создателем органов госбезопасности. Он был руководителем министерства путей сообщения, боролся с беспризорностью… это был человек заслуженный. Я это говорю к тому, что, прикрываясь всякими лозунгами, что появится опять Пятое управление, начнется борьба с инакомыслием, – это все специально нам подбрасывают, чтобы попытаться деморализовать наши структуры», – подчеркнул Джабаров.

«Не получится, время прошло – мы поняли тот огромный обман, которому мы все поддались после 91-го года. и только благодаря тому, что руководство РФ заблаговременно подумало о том, что надо возрождать нашу армию, повышать ее боеспособность, вот только благодаря этому мы сейчас можем противопоставить все это коллективному Западу, иначе бы нас просто уже смели», – заключил сенатор.

Напомним, 7 июня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Его авторы утверждают, что нововведение позволит противостоять «пятой колонне» внутри России, а ряд депутатов предложили ужесточить наказание для таких лиц. Другие парламентарии посчитали, что документ не доработан, угрожает санкциями любому гражданину РФ и может превратиться в новое орудие «охоты на ведьм».

Согласно документу, иностранным агентом может быть признано любое лицо, получившее поддержку или находящееся под иностранным влиянием в иных формах, которое осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы. В числе прочего законопроект включает запрет на преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу иноагентов с несовершеннолетними, а также производство для них информационной продукции.

Москва, Мария Соколова

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