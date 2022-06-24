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Пятница, 24 июня 2022, 12:17 мск

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В деле обвиняемого в педофилии московского тренера появились новые эпизоды

Следователи установили дополнительные эпизоды преступной деятельности московского тренера, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре 2021 года, оказывая образовательные услуги в области борьбы в клубе на юго-востоке Москвы, мужчина также совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетнего ученика и его сестры 2012 и 2015 годов рождения», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал «Новый День», ранее в отношении тренера 1969 года рождения было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). По данным следствия, в помещении спортивной секции по борьбе, расположенной на территории района Люблино, мужчина систематически совершал в отношении несовершеннолетнего мальчика иные насильственные действия сексуального характера. Ребенок рассказал о произошедшем родителям, которые обратились к правоохранителям.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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