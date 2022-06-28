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Вторник, 28 июня 2022, 12:19 мск

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СК выясняет обстоятельства гибели трехлетнего ребенка в Москве

Трехлетний ребенок погиб в столице в результате падения с восьмого этажа. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве.

«По данным следствия, днём 27 июня 2022 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Мурановская в городе Москве, обнаружен трехлетний мальчик с повреждениями, характерными при падении с высоты, который, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался. Установлено, что ребенок оперся руками на москитную сетку и выпал с высоты восьмого этажа», – говорится в сообщении ведомства.

Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы трагедии.

Ранее следуправление СК по Московской области сообщало, что с начала марта в регионе из окон выпали 11 детей. При этом выжить удалось только пятерым из них.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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