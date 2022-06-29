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Среда, 29 июня 2022, 14:12 мск

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Пожар на Каширском шоссе уничтожил 2000 квадратных метров

Спасатели ликвидировали открытое горение на Каширском шоссе в столице, где сегодня произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Роччии.0

«Открытое горение ликвидировано. К тушению пожара привлечено порядка 100 человек и более 20 единиц техники, в том числе вертолёт Ка-32», – говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, удалось предотвратить распространение огня на близлежащие строения. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.

Ранее столичный главк МЧС сообщал, что огонь охватил два металлических ангара и прилегающую территорию.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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