«По десятке с носа»: в московском метро ввели кэшбэк при оплате через Face Pay

Пассажиры московского метро получат кешбэк за оплату проезда картой «Мир» любого банка через систему Face Pay. Как сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы, акция стартовала сегодня.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем делать городской транспорт доступнее. С сегодняшнего дня владельцы карты «Мир» будут получать кешбэк 10 рублей с каждой поездки – достаточно привязать карту к системе Face Pay. Нам удалось совместить самый удобный и надежный способ оплаты проезда, который создан на основе российских технологий, с одной из самых выгодных партнерских акций», – отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы»‎, привязать в профиле свою фотографию и карту «Мир». Важное условие: национальная карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!»

Кешбэк вернется за оплату проезда на любой станции столичного метро, а также на станции Кутузовская Московского центрального кольца (МЦК). Планируется, что до конца года такая возможность будет доступна по всему МЦК.

Чтобы оплатить проезд через Face Pay, пассажиру нужно подойти к турникету, который отмечен черным стикером, и посмотреть в камеру. Створки откроются, а деньги автоматически спишутся с привязанной карты «Мир». Кешбэк вернется в течение пяти дней с момента оплаты.

Москва, Андрей Дорофеев

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