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Пятница, 1 июля 2022, 11:22 мск

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«По десятке с носа»: в московском метро ввели кэшбэк при оплате через Face Pay

Фото РИА «Новый День»

Пассажиры московского метро получат кешбэк за оплату проезда картой «Мир» любого банка через систему Face Pay. Как сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы, акция стартовала сегодня.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем делать городской транспорт доступнее. С сегодняшнего дня владельцы карты «Мир» будут получать кешбэк 10 рублей с каждой поездки – достаточно привязать карту к системе Face Pay. Нам удалось совместить самый удобный и надежный способ оплаты проезда, который создан на основе российских технологий, с одной из самых выгодных партнерских акций», – отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы»‎, привязать в профиле свою фотографию и карту «Мир». Важное условие: национальная карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!»

Кешбэк вернется за оплату проезда на любой станции столичного метро, а также на станции Кутузовская Московского центрального кольца (МЦК). Планируется, что до конца года такая возможность будет доступна по всему МЦК.

Чтобы оплатить проезд через Face Pay, пассажиру нужно подойти к турникету, который отмечен черным стикером, и посмотреть в камеру. Створки откроются, а деньги автоматически спишутся с привязанной карты «Мир». Кешбэк вернется в течение пяти дней с момента оплаты.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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