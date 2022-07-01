«Добро пожаловаться»: голосовой помощник для обманутых дольщиков в Подмосковье загружен под завязку

Более 800 звонков обработал за месяц голосовой помощник для обманутых дольщиков в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства жилищной политики.

В июне Подмосковье стало первым регионом России, где был внедрен такой сервис. «С каждым годом технологии становятся все совершеннее. Это помогает существенно повысить уровень нашей коммуникации с дольщиками. Интерактивный голосовой помощник был создан для того, чтобы каждый обманутый дольщик в короткие сроки мог получить актуальную и исчерпывающую информацию по интересующему его вопросу. Мы хотим, чтобы возникающие проблемы решались быстро и эффективно. В этом мы видим одну из главных целей нашей работы», – заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Сервис работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю, предоставляя всю интересующую информацию о решении проблем дольщиков Подмосковья.

«В этом месяце интерактивному голосовому помощнику за помощью уже обратились более 800 граждан-участников долевого строительства», – отметили в пресс-службе министерства.

Назвав проблемный ЖК, позвонивший гражданин может получить актуальную информацию по объекту. Дополнительно можно уточнить информацию о ходе строительства объекта, встречах с дольщиками, процедуре банкротства застройщика и др. Доступна функция перевода звонка на представителя министерства жилищной политики Московской области.

Предполагается, что со временем функционал интерактивного голосового помощника расширится. К сентябрю разработчики планируют реализовать интеграцию с SMS-центром для автоматической рассылки sms-сообщений дольщикам.

Москва, Андрей Дорофеев

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