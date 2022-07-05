Состояние торфяников Подмосковья усиленно мониторят из-за жары

В связи с повышенной температурой воздуха под особый контроль взяты гидротехнические сооружения системы обводнения торфяных месторождений Подмосковья. В оперативном управлении подведомственной министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области ГКУ МО «МОС АВС» находятся 76 комплексов таких сооружений, сообщила пресс-служба регионального минЖКХ.

«С целью обеспечения пожаробезопасной обстановки на комплексах гидротехнических сооружений систем обводнения торфяников (КГТС СОТ) разработаны и осуществляются мероприятия, нацеленные на безаварийную работу сооружений, удержание осадковых вод, а также ведется постоянный контроль состояния территорий в районе нахождения гидросооружений. Ежедневно на контрольные маршруты выходят 3-4 мобильные группы «МОС АВС», также ситуацию отслеживают ситуацию подрядные организации», – отметил министр ЖКХ области Антон Велиховский.

Уровень воды в гидросооружениях на торфяниках Московской области в настоящее время остается в норме, при этом в случае необходимости силами «МОС АВС» с использованием мобильного высокопроизводительного насосного оборудования осуществляется дополнительная перекачка воды в них из природных водоемов. Подобные работы организованы в Павлово-Посадском городском округе, где уровень воды в гидросооружениях традиционно меньше, чем в среднем по области.

На постоянной основе ведется пешее патрулирование и обследование всей территории обводнения с применением промышленных дронов, оснащённых, в том числе тепловизионным оборудованием, что упрощает обнаружение и локализацию торфяных пожаров. Так же на каждом КГТС СОТ установлены специализированные мобильные базы, укомплектованные противопожарным оборудованием и инвентарём. Они дают возможность организовать круглосуточное дежурство и размещение персонала в течение всего пожароопасного периода на каждом комплексе обводнения, что упрощает обнаружение и локализацию торфяных пожаров.

На территории Московской области учтено 1090 месторождений торфа общей площадью более 150 тысяч гектаров. После масштабных торфяных пожаров 2010 года правительством Московской области была разработана и осуществлена программа «Экология Подмосковья 2011-2013 гг.», в рамках которой было спроектировано и построено 76 комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения торфоместорождений общей площадью около 73 тысяч гектаров.

Москва, Андрей Дорофеев

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