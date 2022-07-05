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Вторник, 5 июля 2022, 16:39 мск

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Оформление выплат при осложнениях после прививок в Подмосковье перевели в онлайн

Выплаты при возникновении осложнений после вакцинации жители Подмосковья теперь могут оформить онлайн. Как сообщила пресс-служба министерства государственного управления информационных технологий и связи Московской области, такая возможность появилась на региональном портале госуслуг.

«Профилактическая прививка, как и любая медицинская процедура, может иметь побочные эффекты. Если после вакцинации у пациента появятся осложнения, он сможет получить пособие или денежную компенсацию. Оформить такие выплаты теперь можно онлайн на портале госуслуг Московской области», – отметила министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Ранее, чтобы получить услугу, необходимо было обращаться в подмосковные центры «Мои документы» для сверки документов. Теперь процедура упрощена.

Единовременное пособие в размере 10 000 рублей выплачивается гражданам, у которых установлено наличие поствакцинального осложнения. Единовременное пособие в размере 30 000 рублей может получить один из членов семьи гражданина в случае его смерти, наступившей вследствие поствакцинального осложнения.

«Право на ежемесячную денежную компенсацию имеют граждане, признанные инвалидами вследствие поствакцинального осложнения. Сумма выплаты ежегодно индексируется, сейчас размер выплаты составляет 1484 рубля» – добавила Куртяник.

Срок оказания услуги – 10 календарных дней, предоставляется бесплатно. Результат предоставления услуги приходит в личный кабинет на регпортале госуслуг.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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