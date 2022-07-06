«В петле индукции»: устройства для слабослышащих появятся на всех станциях московского метро

До конца года индукционные петли – вспомогательные устройства для пассажиров с нарушением слухам – появятся в кассах на всех станциях московского метро. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Устройства создают магнитное поле, через которое звук передается прямо в слуховой аппарат. Пассажиру нужно будет включить режим «Т», когда он стоит рядом с кассой. Сейчас индукционные петли работают в кассах на 12 станциях метро.

«Мы стараемся сделать городской транспорт столицы удобным и доступным для каждого по поручению мэра Москвы. Для помощи людям с нарушениями зрения мы помогли обучить более 250 собак-проводников, а инспекторы ЦОМП помогают в передвижении маломобильных пассажиров. Кроме того, на станциях метро, расположенных близко к вокзалам, установлены специальные индукционные устройства. Ими активно пользуются слабослышащие пассажиры, в том числе те, кто приезжает в Москву из других городов. До конца года такие петли появятся на всех станциях метро», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В мэрии также напомнили, что с 1 июня можно приобрести годовой абонемент на проезд в метро по карте «Тройка» и получить 10-процентный кешбэк от платежной системы «Мир». До конца года в кассах и на турникетах метро появится возможность использовать систему быстрых платежей. В целом 70% пассажиров подземки, по данным на конец 2021 года, приобретали билеты без обращения в кассу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»