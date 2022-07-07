«Надо брать»: уже почти тысяча айтишников Подмосковья обратилась за льготной ипотекой

В Подмосковье с середины мая более 950 сотрудников IT-компаний обратились за льготными ипотечными кредитами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Более 950 из них за два неполных месяца изъявили желание взять льготную ипотеку. И свыше 75% этих заявок уже одобрено. Помимо федеральных мер, есть еще и региональная поддержка – налоговые, финансовые льготы. Те, кто занимаются софтом и «железом» в Подмосковье, могут рассчитывать на грант, чтобы запустить новое производство в IT-индустрии», – отметил глава региона Андрей Воробьев, уточнив, что «у нас в Подмосковье порядка 28 тысяч айтишников».

Пресс-служба регионального правительства уточнила, что к настоящему моменту заключено 86 кредитных договоров на сумму почти 700 млн рублей, выдано 74 займа на 566 млн рублей.

Правительство РФ дало старт льготной госпрограмме, направленной на улучшение жилищных условий работников IT -компаний, 12 мая. 5 июля кабмин увеличил максимальный размер ипотечного кредита для IT-специалистов с использованием льготной ставки – в регионах-миллионниках он вырос с 18 млн рублей до 30 млн рублей, минимальный размер зарплаты должен составлять 150 тысяч рублей. При этом сумма субсидируемого государством кредита остается на уровне 18 млн рублей, но теперь льготную ипотеку можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке. Таким образом, если раньше кредит можно было взять максимум на 18 млн рублей, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то сейчас возможности покупателей расширяются.

Параметры льготной ипотеки для IT-специалистов в Подмосковье:

1) Ставка – 5%;

2) Размер кредита – до 30 млн рублей;

3) Возраст – от 22 до 44 лет;

4) Доходы – от 150 тысяч рублей в месяц;

5) Размер первоначального взноса – от 15% стоимости объекта;

6) Срок кредитования – до 30 лет;

7) Срок действия программы – до 31 декабря 2024 года.

Трудовой договор должен быть заключен с компанией, которая аккредитована Минцифры России.

Москва, Андрей Дорофеев

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