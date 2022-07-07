Около 1300 силовиков будут обеспечивать порядок в Подмосковье в Курбан-байрам

Охрану общественного порядка 9 июля, когда мусульмане будут праздновать Курбан-байрам, обеспечат в Подмосковье около 1300 полицейских и росгвардейцев. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

«На охрану общественного порядка и безопасности будет задействовано около 1 тысячи сотрудников органов внутренних дел, 300 сотрудников Росгвардии, 18 сотрудников частных охранных организаций, 46 представителей народных дружин», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, праздничные намазы состоятся в 45 муниципальных образованиях области на 55 площадках (мечети, молельные дома, арендуемые территории). Предполагается, что в праздничных богослужениях примет участие более 100 тысяч мусульман.

«В целях недопущения неконтролируемого проведения обряда жертвоприношения, на территории населенных пунктов заблаговременно определены 11 мест для забоя жертвенных животных», – добавили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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