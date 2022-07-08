Четверть миллиона владельцев «Пушкинских карт» в Подмосковье приобрели всего 28 тысяч билетов

Более 250 тысяч «Пушкинских карт» оформили в Подмосковье, но ими воспользовались менее 30 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«В этом году баланс «Пушкинской карты» составляет 5 тысяч рублей, и свыше 250 тысяч жителей региона уже пользуются ей. С начала года по «Пушкинской карте» купили более 28 тыс. билетов, из них 15 тыс. в театры, более 3 тыс. в кино и почти 3 тыс. в музеи», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что «Пушкинская карта» – это специальная банковская карта для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Ей можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги на карту перечисляет государство.

С 1 февраля владельцы таких карт могут покупать билеты в кинотеатры на российские фильмы. Карта действует на всей территории страны, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

В программе участвуют 249 учреждений культуры Подмосковья: 25 театров, 52 музея, 5 концертных организаций, 6 библиотеки, 28 кинотеатра, 104 Дома культуры. В текущем году в программу планируют вступить еще не менее 40 учреждений.

В регионе «Пушкинской картой» также можно оплатить билеты на более чем 1,3 тыс мероприятий.

Москва, Андрей Дорофеев

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