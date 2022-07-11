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Понедельник, 11 июля 2022, 14:24 мск

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Задымление в московском метро: причину выяснит спецкомиссия

Фото РИА «Новый День»

Причину задымления на станции метро «Киевская» в Москве будет выяснять специальная комиссия. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В служебном помещении станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии было обнаружено задымление, для ликвидации которого на место прибыли специалисты метро и сотрудники МЧС. В настоящее время задымление устранено. Причину его возникновения установит специальная комиссия», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент станция работает штатно. Движение на линии осуществляется в соответствии с графиком.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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