Подмосковье: дикие кабаны вышли на улицы и детские площадки

В последнее время участились сообщения граждан о выходе диких животных в черту сельских и городских поселений Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Действительно, наблюдается рост таких случаев, – отметил глава минэкологии Тихон Фирсов. – Так, с начала июля в Луховицах зафиксировано три случая нападения лис на домашних животных, в том числе с проникновением на территорию частного домовладения. Из Мытищ приходят сообщения о появлении кабанов на улицах города, в том числе на детских площадках. В этом случае важно донести до людей алгоритм действия».

По его словам, в случае встречи с дикими животными на улицах необходимо обратиться по телефону 112 в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального образования. При поступлении обращения ЕДДС координирует деятельность всех служб, осуществляет вызов сотрудников МВД или компании по отлову животных. Одновременно ЕДДС информирует сотрудников ветеринарной станции по соответствующей территории.

В случае проведения отстрела или гибели животного государственной ветеринарной службой проводится его исследование на бешенство и определение тетрациклинового биомаркера в костной ткани, устанавливаются и организуются мероприятия для контроля распространения инфекции.

Москва, Андрей Дорофеев

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