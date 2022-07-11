Подмосковье: власти выдают три вида медсправок в онлайн-режиме

В рамках проекта «Онлайн-поликлиника» жители Подмосковья могут получить через региональный портал госуслуг три вида медицинских справок. Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, к таким документам относятся справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, а также справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма 070/У).

«Мы переводим многие услуги в онлайн и постепенно расширяем перечень медсправок, которые можно заказать через Интернет. Это удобно, поскольку не надо идти в поликлинику или даже выходить из дома – медицинскую справку можно заказать в пару кликов. Через несколько дней она появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. В Подмосковье оформлено онлайн свыше 2,5 тыс справок», – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными не требует предварительного осмотра специалистом и выдается на основе отсутствия зафиксированных инфекционных заболеваний по адресу проживания. Справку по форме 086/у можно получить онлайн, если в течение года школьник прошел профилактический осмотр. Справка 070/у оформляется при наличии ранее подтвержденных показаний на санаторно-курортное лечение.

Москва, Андрей Дорофеев

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