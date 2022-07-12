Ураган оставил без света более 30 тысяч жителей Подмосковья

Более 30 тысяч человек оставались без электричества в Подмосковье из-за прошедшего минувшим вечером урагана. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Последствием разбушевавшейся стихии стали технологические нарушения на сетях электроснабжения в ряде населенных пунктов региона. В министерстве энергетики Московской области зафиксировано 55 случаев отключений на объектах электроснабжения, без электричества остались более 31 000 жителей. Энергетики Подмосковья оперативно устранили последствия урагана. Средняя продолжительность устранения составила – 1 ч. 25 мин», – говорится в сообщении ведомства.

В течение двух часов электроснабжение было восстановлено в городских округах Балашиха, Богородский, Домодедово, Дубна, Зарайск, Истра, Луховицы, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловкий Посад, Подольск, Пушкинский, Раменский, Серпухов, Ступино, Чехов, Шатура, Щелково.

Работы по устранению аварийных ситуаций на сетях электроснабжения продолжались всю ночь, и сегодня к 9:00 электроснабжение везде было восстановлено.

Вечером 11 июля в Московской области наблюдался шквалистый ветер 15-20 м/с, ливневый дождь с градом и грозой.

В связи с ухудшением погодных условий компания АО «Мособлэнерго» ввела режим повышенной готовности: на дежурство были привлечены 275 бригад, 764 единицы спецтехники, включая 75 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 МВт.

Москва, Андрей Дорофеев

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