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Вторник, 12 июля 2022, 11:49 мск

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Подмосковные врачи спасли пациента, перерезавшего себе горло электропилой

Врачи Ступинской областной клинической больницы спасли жизнь 34-летнему мужчине, поступившему с травматическим проникающим повреждением мягких тканей шеи и сквозным повреждением гортани. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Пациент поступил в тяжелом состоянии, задыхался. Из-за травмы комплекс органов шеи сместился в сторону, начал скапливаться воздух. Мы установили мужчине трахеостому – трубку, через которую он впоследствии дышал. Зашили саму рану, частично ушили гортань. К счастью, рентгеноскопия показала отсутствие травмы пищевода. Сутки он провел в реанимации, на следующий день пришел в сознание, после чего переведен в отоларингологическое отделение», – рассказал врач-отоларинголог Ступинской ОКБ Иван Комиссаров.

По словам пациента, он чинил крышу на даче, случайно упал на землю, наткнулся на электрическую пилу, которая перерезала шею насквозь. По счастливой случайности не были задеты жизненно важные органы и сосуды шеи.

Через несколько дней пребывания в больнице к мужчине вернулся голос и способность говорить. Врачи постепенно уменьшали диаметр трубки для того, чтобы рана на шее быстрее зажила. За несколько дней до выписки трубку полностью удалили, и пациент задышал сам. Благодаря слаженной работе хирурга, челюстно-лицевого хирурга, ЛОРа и врачей реанимации, удалось в кратчайшие сроки поставить пациента на ноги. В настоящий момент мужчина выписан из стационара. Рана на шее полностью зарубцевалась, отметили в минздраве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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