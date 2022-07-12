«По указанному адресу производство отсутствует»: в Подмосковье торгуют опасным маслом

Сотрудники Роспотребнадзора выявили в торговых точках Подмосковья сливочное масло, на упаковке которого указан несуществующий производитель. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления федеральной службы по Московской области.

«В обороте выявлена молочная продукция – масло сладко-сливочное «Крестьянское» несоленое, высший сорт, м.д.ж. 72,5%, несоответствующая обязательным требованиям технических регламентов Таможенного союза, производителем которой, является ООО «Кальята» (Московская область, Наро-Фоминский г.о., г.п. Апрелевка, ул. Сентябрьская, д.12). Согласно проведенным контрольно-надзорным мероприятиям по адресу, указанному на маркировке, производство отсутствует», – говорится в сообщении ведомства.

Информация о выявлении в обороте несоответствующей продукции, выработанной на предприятии, отсутствующему по фактическому адресу, направлена в налоговую службу и полицию для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Молочная продукция ООО «Кальята» производится неустановленными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, поэтому может быть опасной и вызвать пищевое отравление», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Москва, Андрей Дорофеев

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