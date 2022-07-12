Поездку в санаторий на личном авто компенсируют семьям с детьми-инвалидами

Власти Подмосковья компенсируют семьям с детьми-инвалидами проезд в санаторий на личном автотранспорте. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Сейчас это особенно актуально, так как на курорты Черноморского побережья приостановлены авиаперелеты, а билеты на поезд приобретать нужно заблаговременно, и они не всегда есть в наличии, поэтому наши льготники выбирают личный транспорт и многие едут в Крым на своей машине. После возвращения, мы им компенсируем стоимость проезда», – заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, размер компенсации проезда в Крым составит около 12 тысяч рублей, в Краснодарский край – более 10,5 тысячи рублей, и для этого необходимо подать электронное заявление на региональном портале госуслуг.

«В этом году на побережье Черноморского побережья смогут отдохнуть более 7,5 тысяч детей-инвалидов и их родителей. Все путевки уже находятся на руках у льготников, но остались еще, свободные путевки на осень», – добавила Каклюгина.

В министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что льготники обеспечиваются санаторно-курортным лечением по медицинским показаниям в порядке очередности. Компенсацию за проезд могут получить льготники, которые не воспользовались правом на бесплатный проезд до санатория.

Москва, Андрей Дорофеев

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