Земельные участки в Подмосковье за год подскочили в цене на 33%

Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство за год подорожали в Подмосковье на треть, вторичные коттеджи – подешевели. К такому выводу пришли в управлении загородной недвижимости и аналитическом центре компании «Инком-Недвижимость», анализируя июньские цены.

«В настоящее время стоимость коттеджей составляет 29,8 млн рублей (минус 8% за месяц и минус 9% за год), участков без подряда (УБП) – 1,54 млн рублей (минус 0,3% за месяц и плюс 33% за год). Предложение коттеджей насчитывает 13,37 тысяч лотов (минус 0,7% за месяц и плюс 7,2% за год), УБП – 25,86 тысяч лотов (минус 7% за месяц и минус 35,1% за год)», – говорится в сообщении компании.

Аналитики также отметили, что летом покупатели вторичной загородной недвижимости стали более активными, большей частью их интересуют объекты с дисконтом. Срок экспозиции коттеджей за июнь снизился на 7% (минус 3,4% за год), УБП – увеличился на 3,7% (плюс 12% за год).

«Мы замечаем рост стоимости УБП в годовом выражении, поскольку дешевые лоты постепенно вымываются из экспозиции, а наиболее дорогие остаются. Вследствие дефицита предложения готовых домов на первичном рынке и переоцененности объектов на вторичном покупатели стали активней приобретать участки», – отметил руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

По словам начальника отдела управления загородной недвижимости компании Татьяны Максимовой, сейчас продавцы коттеджей снижают цены, поскольку сегодняшний рынок – это рынок покупателя. Из-за переоцененности предложения коттеджей в выигрыше оказываются собственники, которые готовы пойти на дисконт в размере 15%-20%.

«Недвижимость всегда была и остается наиболее надежным активом для инвестиций. Сейчас покупатели имеют возможность приобрести загородные коттеджи с хорошей скидкой, а продавцы реализовать вторичные объекты и обзавестись квартирами в новостройках Московского региона», – отметила Максимова.

Москва, Андрей Дорофеев

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