Дёшево, но сердито: на дорогах Подмосковья смонтируют 45 км троса для разделения потоков

На нескольких шоссе в Подмосковье дорожники приступили к установке тросовых ограждений для разделения встречных потоков. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего к осени будет смонтировано более 45 км троса на Каширском, Волоколамском, Можайском, Старосимферопольском и Угличском шоссе. Это одна из эффективных мер для разделения транспортных потоков, так как в случае наезда «повреждение» касается только автомобиля, а не человеческой жизни – наезды на ограждения были, а вот погибших в местах установки тросов не зафиксировано», – заявил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Наибольший объём работ запланировано провести в Домодедове (более 10,5 км на Каширском шоссе – в н.п. Рождественское, Шебанцево и Растуново), в Ступине (около10 км на Каширском шоссе), в Истре (более 9 км на Волоколамском шоссе).

Как пояснили в региональном минтрансе, тросовое ограждение устанавливается на наиболее аварийно-опасных участках дорог с целью предотвращения лобовых столкновений, а также для дисциплинирования пешеходов, поскольку оно не дает возможности перейти проезжую часть в неположенном месте.

Москва, Андрей Дорофеев

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