Оформление льготных детских путёвок в Подмосковье полностью переведено в «цифру»

Оформление бесплатных путевок в лагерь или санаторий для отельных категорий детей упростили в Подмосковье. Теперь услуга предоставляется полностью в электронном виде, шаг сверки документов в МФЦ исключен, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«С начала года электронно через региональный портал госуслуг подано более 9 тысяч заявлений на получение льготных путевок для детей. Мы понимаем, как важно провести время рядом с семьей, поэтому все больше госуслуг переводим в «цифру». Чтобы в любое удобное время можно было подать заявление, не выходя из дома», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

На получение льготной путевки имеют право дети, прописанные в Московской области и относящиеся к льготным категориям. Например, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды. Многодетным семьям предусмотрена компенсация за приобретенную путевку.

«Теперь встать в очередь на путевку или оформить денежную компенсацию можно в один клик, а посещать МФЦ для сверки документов не надо. Результат поступит в личный кабинет на региональном портале в течение шести рабочих дней», – добавила Каклюгина.

Также в рамках услуги можно получить денежную компенсацию. Она составляет до 90% от стоимости путевки, в зависимости от размера дохода семьи. При назначении компенсации деньги поступят на банковские реквизиты, указанные в заявлении.

Услугу «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей» можно найти на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Организация отдыха».

Москва, Андрей Дорофеев

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