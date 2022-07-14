МЧС: Волоколамску угрожают пожары

В Волоколамском городском округе в течение двух суток ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«Внимание! 14-15 июля в Волоколамском городском округе Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Волоколамском городском округе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)», – говорится в экстренном предупреждении, распространенном ведомством.

Спасатели советуют гражданам ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем, не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Также не следует бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок, сжигать в лесу и на торфяниках мусор.

«При сжигании мусора следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, территория вокруг места для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков других легковоспламеняющихся материалов», – добавили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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