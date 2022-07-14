Украины больше не будет – «точка невозврата» пройдена

Процесс распада Украины как единого государства принял необратимый характер, однако пока сложно сказать, что будет на этой территории в итоге, считает политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, на сегодняшний день точно ясно, что замысел Запада по ослаблению России провалился, а республики Донбасса уже стали суверенными государствами. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Сложно сегодня говорить всерьез о том, что будет на месте еще недавно государства под названием Украина. Но совершенно точно можно говорить о том, что процессы распада этой территории приняли необратимый характер. Какие части территории украинского государства к кому отойдут, какие станут условно суверенными государствами под протекторатом третьих стран, что вообще превратится в «серую» такую зону – «гуляй поле», сейчас сложно говорить конкретно об этом. Но то, что процесс этот необратим, это совершенно точно», – подчеркнул Мартынов.

Политолог обратил внимание, что Донецкая и Луганская народные республики уже признаны как суверенные государства со стороны России, а специальная военная операция (СВО) движется к завершению. «Мы видим российскую СВО по спасению Донбасских республик, и демилитаризацию, денацификацию вот этого достаточно агрессивного, опасного и управляемого извне в противоположной манере интересам Украины и украинского народа от этого опасного режима. И то, что цели и задачи СВО будут достигнуты в ближайшее время, – совершенно нет никаких сомнений. По моим ощущениям, точно должна закончиться брутальная фаза этого процесса, имею ввиду, военные действия. А дальше начнет формироваться некая новая реальность для этой территории», – уточнил Мартынов.

«СВО ж не может идти без конца. Конечно, кому-то хотелось бы... Президенту США Джо Байдену хотелось бы, чтобы война шла минимум до ноября, потому что у него промежуточные выборы в Конгресс. А вот эта многомиллиардная взятка ВПК… ну, как им кажется, снизит традиционную поддержку их оппонентов-республиканцев со стороны американского ВПК и так далее», – отметил он.

В этой связи эксперт подчеркнул, что в украинском кризисе решается «одновременно очень много политических задач» – как для отдельно взятых стран и политиков, так и для целых групп государств. «Они вообще-то «попали как кур в ощип» – сегодняшнее украинское руководство, элита, которая закрыла глаза на все эти противоестественные решения в свое время. Сегодня их используют все. Пока еще немножко за это платят в виде денег или военной помощи, которая на три четверти раздербанивается и отправляется в страны «третьего мира», как известно. Но, тем не менее, их используют все. И в итоге не будет никакой Украины. Думаю, что это просчитано на «берегу», и с этим согласились. По крайней мере, та самая группа западных стран во главе с США, которая все это дело спровоцировала, – с удовольствием. Чем закончится? Хороший вопрос. Но то, что Украины не будет, это совершенно точно», – пояснил он.

«Есть, конечно, один минимальный шанс, практически фантастический в нынешних реалиях. Это когда вдруг украинская элита очнется, перестанет заниматься тем, чем она занималась в последние 30 лет, станет вдруг национально ориентированной, поведет за собой народ, сметет эту нелепую марионеточную власть во главе с кровавым клоуном Зеленским, установит настоящее национальное правление, учредит национальное государство по-настоящему, а не так, как оно сегодня есть, и в естественной форме станет абсолютно дружественным, добрососедским государством для России, Белоруссии и так далее. Но это вариант фантастический абсолютно. Предполагаю даже, что менее реалистичный, чем высадка инопланетных войск для прекращения этого всего безобразия откуда-нибудь с Альфа Центавра», – считает политолог.

При этом Мартынов подчеркнул, что без СВО ситуация на Украине была бы намного хуже. «Это война. А в любой войне, в первую очередь, страдают люди, мирные люди больше всего страдают. Наблюдая за тем, что происходит на Украине, мы не можем как-то положительно к этому относиться. Но, очевидно, что это осознанная необходимость, я имею ввиду СВО. Без вмешательства России это была бы вообще мясорубка и убийство. Мы помним и 15-й год, и 16-й, все эти «котлы» и так далее. Конечно, это ответственность. И собственно, мы ответственность эту, взяв на себя, несем и перед людьми, и перед несколькими миллионами людей Донбасса, и перед всем мировым сообществом, так или иначе», – подчеркнул он.

«Но явно у Запада планировалось другое совершенно. В их замысле была и невозможность такого сценария на опережение со стороны России. И они не рассчитывали на то, что их санкции из ада не сработают должным образом, в том смысле, что уже через месяц должны были толпы голодных российских граждан выйти на центральные площади городов и устроить очередной переворот. Вот не получилось у них», – констатировал эксперт.

Говоря о будущем освобожденных украинских областей, политолог отметил, что сегодня никто не может точно сказать, что будет дальше, можно лишь констатировать их сегодняшний настрой. «То, что Донбасс никогда не будет в составе Украины, я совершенно не сомневаюсь. То, что южные области Украины также последуют за Донбассом, я совершенно не сомневаюсь тоже. Это и Херсон, и в перспективе Николаев. С Одессой пока вопрос – в том смысле, что вот точно совершенно убьются, но не отдадут Одессу ни британцы, ни американцы. Для них тогда вообще весь этот украинский кейс потеряет какой-либо смысл вообще. Но при определенных обстоятельствах может быть и так», – полагает он.

«Соответственно, и Харьков, и Днепропетровск, и Запорожье. Если это не самостоятельные, отдельные какие-то территории или государства, или части каких-то других государств, то это просматривается такая, действительно «серая» зона двойного подчинения под жестким военным контролем со стороны России, но как демилитаризованная зона глубиной километров 250-300, учитывая все эти системы ракетные, которые получает сегодня украинский режим из-за границы. Будем наблюдать. Будем желать добра братскому украинскому народу, как бы ни пытались нас сегодня подбить на другое», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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