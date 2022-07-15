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Пятница, 15 июля 2022, 12:06 мск

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Пешком в Лавру: в Мытищах начался 80-километровый крестный ход

Крестный ход, приуроченный к 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, начался сегодня в Мытищах. Участникам предстоит пройти около 80 километров до Сергиева Посада.

Шествие началось с молебна у памятника Николаю Второму и литургии в храме Благовещения в Мытищах. В пути запланированы стоянки для отдыха, приёма пищи и ночлега. Кроме того, маршрут проложен рядом с остановками общественного транспорта, чтобы к нему можно было присоединиться в любое время или уехать в случае необходимости.

Поздно вечером 17 июля крестоходцы доберутся до Троице-Сергиевой лавры. На следующее утро патриарх московский и всея Руси Кирилл возглавит торжественный молебен преподобному Сергию и обратится к молящимся с первосвятительским словом.

«Крестный ход проводится во славу Божию, а не человеческую. Не благословляются политическая агитация, реклама партий, движений, каких-либо объединений, союзов или их лидеров; не допускаются национальная исключительность, рознь и нетерпимость», – говорится на сайте хода.

Ожидается прибытие в Сергиев Посад представителей канонических церквей со всего бывшего СССР. В общей сложности на торжества соберутся около 20 тысяч человек.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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