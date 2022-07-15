Дети в Подмосковье стали чаще попадать под колеса машин

В Подмосковье за минувшие полгода выросло число дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Об этом в своем сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Пришла статистика по детскому травматизму на дорогах за 6 месяцев от ГИБДД. В Московской области зарегистрировано 223 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет (рост на 11%). В результате 6 детей погибли и 234 получили травмы различной степени тяжести», – уточнила она.

При этом, как добавила Мишонова, данные региональных властей будут отличаться от вышеприведенных.

«Эта статистика будет отличаться от нашей, той, которую мы учитываем при расчете показателя «Безопасное детство»: мы включаем в нее число пострадавших в возрасте до 18 лет и только пешеходов и юных водителей (в том числе на самокатах, велосипедах и т.д.) – это то, на что своей профилактической работой могут влиять муниципалитеты», – отметила детский омбудсмен.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»