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Понедельник, 18 июля 2022, 13:02 мск

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Подмосковные врачи удалили пациентке гигантскую опухоль

Врачи в Подмосковье удалили пожилой пациентке огромную застарелую опухоль. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным пресс-службы, в Красногорскую городскую больницу №1 поступила 76-летняя женщина с тянущими болями внизу живота. Для постановки диагноза ей была проведена компьютерная томография, на которой визуализировалась опухоль левого яичника гигантских размеров – 20 на 25 см, отметили в минздраве, добавив, что долгое время пациентка не проходила медицинские обследования.

«Судя по размеру опухоли, она росла в яичнике порядка 15 лет, и начала беспокоить пациентку, когда произошел перекрут ножки новообразования на 180 градусов. Такое состояние опасно тем, что ухудшается кровоснабжение органа и могут развиться некроз и перитонит. Пациентке была проведена операция по удалению опухоли. Женщина выписана. Гистология показала доброкачественное новообразование», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Красногорской городской больницы №1 Александр Ли.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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