Следком забеспокоился: за сутки в Подмосковье утонули три человека

Три человека в минувшие сутки погибли на водных объектах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В разгар летнего сезона участились случаи гибели граждан в бассейнах и водоемах. В особенности обеспокоенность вызывают подобные случаи с участием детей, которые, увы, зачастую заканчиваются летальным исходом. При этом подавляющее большинство таких происшествий обусловлено неумением плавать, купанием в неустановленных местах, несоблюдением правил безопасности на воде, а также в случаях с детьми – отсутствием контроля со стороны взрослых», – говорится в сообщении ведомства.

В минувшие сутки двое мужчин утонули при купании в реке Осенке и в водоеме карьера. Также в Коломне во время купания в водоеме утонула 16-летняя девочка.

По всем перечисленным фактам организованы проверки.

«Главное следственное управление СК России по Московской области в очередной раз обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода к обеспечению мер безопасности во время пребывания в воде. Особое внимание необходимо обратить родителям и иным лицам, под чьим неукоснительным присмотром должны находить дети при купании в водоемах и бассейнах. Любой водоем – это место повышенной опасности. Нельзя оставлять ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии», – добавили в следуправлении.

Москва, Андрей Дорофеев

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