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Понедельник, 18 июля 2022, 16:23 мск

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Борщевик не отступает: около 20 тысяч гектаров «захвачено» в Московской области

Фото: Pixabay

Около 20 тысяч га в Подмосковье подлежат в текущем году обработке от борщевика. Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, стартовал третий этап борьбы с этим растением.

«С 11 июля и до 10 августа в Подмосковье проходит третий этап обработки территорий от борщевика. По данным на 18 июля, уже обработано 3 789,14 га площади. Это примерно 19,8% от общей площади поражения», – отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

В 2022 году комплексная обработка земель от борщевика Сосновского проводится в 46 городских округах Московской области. К работам привлечены 12 подрядных организаций и 14 муниципальных бюджетных учреждений. Наибольшие площади обрабатываются в городском округе Клин – 3 385,27 га, в Можайском и Волоколамском округах.

Обработка проходит в три этапа в течение всего полевого сезона.

«Борщевик удаляют на земельных участках площадью более 20 тыс га. Они находятся в муниципальной собственности, причем собственность на них не разграничена, а также в собственности региона», – уточнили в минсельхозе региона.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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