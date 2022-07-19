Вьетнамцев-нелегалов держали в швейном цеху

В Орехово-Зуево полицейские выявили швейный цех, на территории которого жили и нелегально работали мигранты из Вьетнама. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В ходе рейда по информационным учетным базам проверено 13 граждан Республики Вьетнам, которые находились в помещении на момент проверки. За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации все нелегальные мигранты привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и ст. 18.10 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны», – сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан возбуждены административные расследования. В отношения руководителя организации составлены 26 административных протоколов по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»