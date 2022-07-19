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Вторник, 19 июля 2022, 13:05 мск

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Украинцы дважды за утро обстреляли Брянскую область

Украинские военные сегодня утром дважды обстреляли территорию Брянщины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела поврежден участок автодороги», – уточнил он.

Позже губернатор сообщил об ударе по еще одному населенному пункту. «Утром со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела есть внешние повреждения объектов, расположенных на автомобильном пункте пропуска Ломаковка. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены 4 пролёта линий электропередач», – отметил Богомаз.

По его информации, в настоящее время в посёлке отсутствует электричество. В двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стёкла и обшивка кровли.

На месте работают оперативные службы. Бригада электриков выехала для восстановления поврежденных сетей, добавил губернатор.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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